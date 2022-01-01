GoPro Μισθοί

Ο μισθός της GoPro κυμαίνεται από $72,563 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $291,450 για έναν Επιχειρηματική Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της GoPro . Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025