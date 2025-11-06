Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater London Area στην Goodnotes κυμαίνεται από £50.7K ανά year για L2 έως £74.1K ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater London Area ανέρχεται σε £91K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Goodnotes. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
Entry Level Software Engineer(Αρχάριο Επίπεδο)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Goodnotes in Greater London Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £164,567. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Goodnotes για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater London Area είναι £89,611.

