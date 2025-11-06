Goodnotes Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater London Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater London Area στην Goodnotes κυμαίνεται από £50.7K ανά year για L2 έως £74.1K ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater London Area ανέρχεται σε £91K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Goodnotes. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L1 Entry Level Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) £ -- £ -- £ -- £ -- L2 Software Engineer £50.7K £50.7K £0 £0 L3 Software Engineer £74.1K £74.1K £0 £0 L4 Senior Software Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( GBP ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους Δεν βρέθηκαν μισθοί

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Goodnotes ?

