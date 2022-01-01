Κατάλογος Εταιρειών
Goibibo
Goibibo Μισθοί

Ο μισθός της Goibibo κυμαίνεται από $11,854 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $65,444 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Goibibo. Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $15.6K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Σχεδιαστής Προϊόντος
$11.9K
Διαχειριστής Προϊόντος
$60.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$65.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Goibibo είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $65,444. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Goibibo είναι $38,255.

