Goibibo Μισθοί

Ο μισθός της Goibibo κυμαίνεται από $11,854 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $65,444 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Goibibo . Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025