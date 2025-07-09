Κατάλογος Εταιρειών
Godrej
Godrej Μισθοί

Το εύρος μισθών της Godrej κυμαίνεται από $5,923 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $75,375 για Ανάπτυξη Επιχειρήσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Godrej. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$75.4K
Αναλυτής Δεδομένων
$5.9K
Ανθρώπινοι Πόροι
$12.5K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Godrej είναι ο Ανάπτυξη Επιχειρήσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $75,375. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Godrej είναι $12,532.

Άλλοι Πόροι