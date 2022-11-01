Κατάλογος Εταιρειών
GoBolt Μισθοί

Ο μισθός της GoBolt κυμαίνεται από $29,804 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $132,184 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της GoBolt. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Μηχανικός Λογισμικού
Median $88.3K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$29.8K
Αναλυτής Δεδομένων
$90.5K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$132K
Λείπει ο τίτλος σας;

Λείπει ο τίτλος σας;


Συχνές Ερωτήσεις

