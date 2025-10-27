Κατάλογος Εταιρειών
GMR Group
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Επιχειρησιακή Ανάπτυξη

  • Όλοι οι Μισθοί Επιχειρησιακή Ανάπτυξη

GMR Group Επιχειρησιακή Ανάπτυξη Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρησιακή Ανάπτυξη in India στην GMR Group κυμαίνεται από ₹1.86M έως ₹2.72M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της GMR Group. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹2.14M - ₹2.44M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹1.86M₹2.14M₹2.44M₹2.72M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Επιχειρησιακή Ανάπτυξη υποβολές στην GMR Group για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη GMR Group?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Επιχειρησιακή Ανάπτυξη προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στην GMR Group in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,715,383. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην GMR Group για τον ρόλο Επιχειρησιακή Ανάπτυξη in India είναι ₹1,863,949.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την GMR Group

Σχετικές Εταιρείες

  • Square
  • Microsoft
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι