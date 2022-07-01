Κατάλογος Εταιρειών
Glowforge
Glowforge Μισθοί

Ο μισθός της Glowforge κυμαίνεται από $161,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $447,225 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Glowforge. Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $161K
Μάρκετινγκ
$192K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Διαχειριστής Προϊόντος
$447K
Διαχειριστής Έργων
$169K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Glowforge είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $447,225. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Glowforge είναι $192,135.

