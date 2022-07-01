Glowforge Μισθοί

Ο μισθός της Glowforge κυμαίνεται από $161,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $447,225 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Glowforge . Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025