Globys Μισθοί

Ο μισθός της Globys κυμαίνεται από $88,329 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $229,140 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Globys . Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025