Globus Medical
Globus Medical Μισθοί

Ο μισθός της Globus Medical κυμαίνεται από $68,340 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Βιοϊατρικός Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $203,010 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Globus Medical. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $110K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$68.3K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$124K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Διαχειριστής Προϊόντος
$179K
Διαχειριστής Έργων
$166K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$203K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Globus Medical είναι Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $203,010. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Globus Medical είναι $144,851.

Άλλοι Πόροι