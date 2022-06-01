GLOBO Μισθοί

Ο μισθός της GLOBO κυμαίνεται από $11,613 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $120,600 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της GLOBO . Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025