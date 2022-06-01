Κατάλογος Εταιρειών
GLOBO
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

GLOBO Μισθοί

Ο μισθός της GLOBO κυμαίνεται από $11,613 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $120,600 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της GLOBO. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $29.8K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
$99.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$11.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Διαχειριστής Προϊόντος
$60.1K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$106K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$121K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at GLOBO is Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GLOBO is $79,788.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την GLOBO

Σχετικές Εταιρείες

  • DoorDash
  • Spotify
  • Tesla
  • Facebook
  • Coinbase
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι