GlobalLogic Μισθοί

Ο μισθός της GlobalLogic κυμαίνεται από $1,516 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος στο χαμηλό άκρο έως $240,000 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της GlobalLogic. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $240K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $132K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $177K
Λογιστής
$166K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$22.3K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$36.7K
Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$74.5K
Αναλυτής Δεδομένων
$22.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$111K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$167K
Μηχανικός Υλικού
$27.9K
Σύμβουλος Διοίκησης
$30K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$69.5K
Διαχειριστής Έργων
$194K
Προσελκυστής Προσωπικού
$98K
Πωλήσεις
$214K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$74.5K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$124K
Ερευνητής UX
$95.5K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$1.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην GlobalLogic είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων με ετήσια συνολική αμοιβή $240,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην GlobalLogic είναι $74,511.

Άλλοι Πόροι