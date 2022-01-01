GlobalLogic Μισθοί

Ο μισθός της GlobalLogic κυμαίνεται από $1,516 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος στο χαμηλό άκρο έως $240,000 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της GlobalLogic . Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025