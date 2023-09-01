Κατάλογος Εταιρειών
Global Μισθοί

Ο μισθός της Global κυμαίνεται από $10,854 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $110,090 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $99.6K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$17.2K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$26.1K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$10.9K
Προσελκυστής Προσωπικού
$99.7K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$110K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Global είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $110,090. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Global είναι $46,518.

Άλλοι Πόροι