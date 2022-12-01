Κατάλογος Εταιρειών
Glean Μισθοί

Ο μισθός της Glean κυμαίνεται από $62,409 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλό άκρο έως $1,054,700 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Glean. Τελευταία ενημέρωση: 8/27/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $110K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $340K
Επιστήμονας Δεδομένων
$261K

Προσελκυστής Προσωπικού
$86.1K
Πωλήσεις
$289K
Μηχανικός Πωλήσεων
$230K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$1.05M
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$62.4K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Glean, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

