Κατάλογος Εταιρειών
Glassdoor
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Glassdoor Μισθοί

Ο μισθός της Glassdoor κυμαίνεται από $11,551 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $342,705 για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Glassdoor. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $192K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $190K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $153K
Ερευνητής UX
Median $254K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$205K
Επιτυχία Πελατών
$122K
Αναλυτής Δεδομένων
$129K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$250K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$343K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$279K
Διαχειριστής Έργων
$110K
Πωλήσεις
$11.6K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$139K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Glassdoor είναι Λειτουργίες Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $342,705. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Glassdoor είναι $192,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Glassdoor

Σχετικές Εταιρείες

  • Udacity
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Indeed
  • Collective Health
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι