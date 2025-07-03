GKN Μισθοί

Ο μισθός της GKN κυμαίνεται από $25,789 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $210,940 για έναν Μηχανικός Αυτοματισμών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της GKN . Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025