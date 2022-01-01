Κατάλογος Εταιρειών
Gilead Sciences
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Gilead Sciences Μισθοί

Ο μισθός της Gilead Sciences κυμαίνεται από $89,550 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος στο χαμηλό άκρο έως $349,238 για έναν Εταιρική Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Gilead Sciences. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $140K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $223K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $212K
Διαχειριστής Έργων
Median $178K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $263K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $220K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $170K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $295K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$151K
Εταιρική Ανάπτυξη
$349K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$208K
Νομικός
$291K
Σύμβουλος Διοίκησης
$156K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$141K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$203K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$182K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$182K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$254K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$244K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$89.6K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Gilead Sciences, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Gilead Sciences είναι Εταιρική Ανάπτυξη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $349,238. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Gilead Sciences είναι $208,035.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Gilead Sciences

Σχετικές Εταιρείες

  • Invitae
  • Verily
  • Regeneron
  • Natera
  • Guardant Health
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι