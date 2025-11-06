Κατάλογος Εταιρειών
Gigamon
Gigamon Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Chennai Metropolitan Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Chennai Metropolitan Area στην Gigamon ανέρχεται σε ₹2.63M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Gigamon. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Σύνολο ανά έτος
₹2.63M
Επίπεδο
Βάση
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹266K
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Gigamon?
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Gigamon in Chennai Metropolitan Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹4,858,576. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Gigamon για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Chennai Metropolitan Area είναι ₹1,458,096.

