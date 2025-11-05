GFT Group Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Poland

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Poland στην GFT Group κυμαίνεται από PLN 129K ανά year για Software Engineer έως PLN 174K ανά year για Senior Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Poland ανέρχεται σε PLN 160K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της GFT Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους Junior Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Software Engineer PLN 129K PLN 129K PLN 0 PLN 0 Senior Software Engineer PLN 174K PLN 174K PLN 0 PLN 0 Lead Software Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN --

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

