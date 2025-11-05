Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Poland στην GFT Group κυμαίνεται από PLN 129K ανά year για Software Engineer έως PLN 174K ανά year για Senior Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Poland ανέρχεται σε PLN 160K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της GFT Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
Δεν βρέθηκαν μισθοί
