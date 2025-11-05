Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Italy στην GFT Group κυμαίνεται από €26K ανά year για Junior Software Engineer έως €29.7K ανά year για Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Italy ανέρχεται σε €27.1K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της GFT Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
