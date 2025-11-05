Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Sao Paulo στην GFT Group κυμαίνεται από R$103K ανά year για Software Engineer έως R$170K ανά year για Senior Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Sao Paulo ανέρχεται σε R$143K.

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Junior Software Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη GFT Group?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Προγραμματιστής Salesforce

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην GFT Group in Greater Sao Paulo φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή R$192,934. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην GFT Group για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Sao Paulo είναι R$139,918.

