Getty Images Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in Germany στην Getty Images κυμαίνεται από €51K έως €71K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Getty Images. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€54.6K - €64.3K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€51K€54.6K€64.3K€71K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην Getty Images in Germany φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €71,022. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Getty Images για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in Germany είναι €50,990.

