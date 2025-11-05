Κατάλογος Εταιρειών
GEP Worldwide
  Greater Hyderabad Area

GEP Worldwide Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Hyderabad Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Hyderabad Area στην GEP Worldwide ανέρχεται σε ₹1.73M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της GEP Worldwide. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
GEP Worldwide
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.73M
Επίπεδο
L3
Βάση
₹1.62M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹111K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη GEP Worldwide?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην GEP Worldwide in Greater Hyderabad Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,034,978. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην GEP Worldwide για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Hyderabad Area είναι ₹1,769,278.

Άλλοι Πόροι