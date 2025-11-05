Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σύμβουλος Διοίκησης in New York City Area στην GEP Worldwide ανέρχεται σε $94K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της GEP Worldwide. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
GEP Worldwide
Senior Consultant
Clark, NJ
Σύνολο ανά έτος
$94K
Επίπεδο
L2
Βάση
$90K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$4K
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην GEP Worldwide in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $350,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην GEP Worldwide για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in New York City Area είναι $99,000.

