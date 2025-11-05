Κατάλογος Εταιρειών
GEP Worldwide
  • India

GEP Worldwide Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί στη India

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σύμβουλος Διοίκησης in India στην GEP Worldwide ανέρχεται σε ₹1.34M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της GEP Worldwide. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.34M
Επίπεδο
L2
Βάση
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹154K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη GEP Worldwide?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην GEP Worldwide in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,540,530. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην GEP Worldwide για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in India είναι ₹1,321,414.

