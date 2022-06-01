Κατάλογος Εταιρειών
Genuine Parts
Genuine Parts Μισθοί

Ο μισθός της Genuine Parts κυμαίνεται από $51,131 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $203,975 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Genuine Parts. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $100K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $185K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$67.8K
Νομικός
$169K
Μάρκετινγκ
$154K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$80.4K
Προσελκυστής Προσωπικού
$112K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$204K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Genuine Parts είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $203,975. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Genuine Parts είναι $112,200.

Άλλοι Πόροι