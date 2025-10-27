Κατάλογος Εταιρειών
Genesys
Genesys Διαχειριστής Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προγραμμάτων in India στην Genesys κυμαίνεται από ₹1.92M έως ₹2.68M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Genesys. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹2.06M - ₹2.43M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹1.92M₹2.06M₹2.43M₹2.68M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Genesys?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προγραμμάτων στην Genesys in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,676,860. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Genesys για τον ρόλο Διαχειριστής Προγραμμάτων in India είναι ₹1,921,848.

