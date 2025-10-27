Κατάλογος Εταιρειών
Genesys
Genesys Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in United States στην Genesys κυμαίνεται από $313K έως $429K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Genesys. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$340K - $403K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$313K$340K$403K$429K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Genesys?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην Genesys in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $429,094. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Genesys για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in United States είναι $313,425.

Άλλοι Πόροι