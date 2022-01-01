Κατάλογος Εταιρειών
General Motors
    Σχετικά

    General Motors Company is an American multinational corporation headquartered in Detroit that designs, manufactures, markets, and distributes vehicles and vehicle parts, and sells financial services.

    gm.com
    Ιστότοπος
    1908
    Έτος Ίδρυσης
    155,000
    Αριθμός Εργαζομένων
    $10B+
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

