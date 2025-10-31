Κατάλογος Εταιρειών
GEMS Education
GEMS Education Μάρκετινγκ Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μάρκετινγκ in United Arab Emirates στην GEMS Education κυμαίνεται από AED 995K έως AED 1.36M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της GEMS Education. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

AED 1.06M - AED 1.29M
United Arab Emirates
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
AED 995KAED 1.06MAED 1.29MAED 1.36M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη GEMS Education?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μάρκετινγκ στην GEMS Education in United Arab Emirates φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή AED 1,357,213. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην GEMS Education για τον ρόλο Μάρκετινγκ in United Arab Emirates είναι AED 994,509.

