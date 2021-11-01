Gazprom Μισθοί

Ο μισθός της Gazprom κυμαίνεται από $13,028 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιτυχία Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $86,918 για έναν Μηχανικός Ελέγχου στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Gazprom . Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025