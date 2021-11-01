Gazprom Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Gazprom κυμαίνεται από $13,028 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιτυχία Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $86,918 για έναν Μηχανικός Ελέγχου στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Gazprom. Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $30.4K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός DevOps

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $23.9K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $37.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $27.8K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $37K
Διαχειριστής Έργων
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$49.5K
Μηχανικός Ελέγχου
$86.9K
Διαφημιστικός Συγγραφέας
$19.2K
Επιτυχία Πελατών
$13K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $60K
Γεωλόγος Μηχανικός
$37.1K
Γραφικός Σχεδιαστής
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$61.2K
Σύμβουλος Διοίκησης
$20.9K
Μάρκετινγκ
$50.5K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$60.4K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$63.1K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Gazprom είναι Μηχανικός Ελέγχου at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $86,918. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Gazprom είναι $37,254.

Άλλοι Πόροι