Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Turkey στην Garantis IT Solutions κυμαίνεται από TRY 596K έως TRY 865K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Garantis IT Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

TRY 676K - TRY 785K
Turkey
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
TRY 596KTRY 676KTRY 785KTRY 865K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Garantis IT Solutions in Turkey φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή TRY 864,925. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Garantis IT Solutions για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Turkey είναι TRY 595,999.

