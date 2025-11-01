Κατάλογος Εταιρειών
G&A Partners
G&A Partners Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην G&A Partners ανέρχεται σε $163K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της G&A Partners. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέσος Μισθός
G&A Partners
Senior Software Engineer
Denver, CO
Σύνολο ανά έτος
$163K
Επίπεδο
-
Βάση
$155K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$7.5K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη G&A Partners?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην G&A Partners in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $162,650. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην G&A Partners για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $162,500.

