Gaming Innovation Group
Gaming Innovation Group Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Madrid Metropolitan Area

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Madrid Metropolitan Area στην Gaming Innovation Group κυμαίνεται από €52.4K έως €74.4K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Gaming Innovation Group. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€59.6K - €70.6K
Spain
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€52.4K€59.6K€70.6K€74.4K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Gaming Innovation Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Gaming Innovation Group in Madrid Metropolitan Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €74,444. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Gaming Innovation Group για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Madrid Metropolitan Area είναι €52,434.

Άλλοι Πόροι