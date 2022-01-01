GameStop Μισθοί

Ο μισθός της GameStop κυμαίνεται από $35,183 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $165,825 για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της GameStop. Τελευταία ενημέρωση: 8/27/2025
Στην GameStop, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
5% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (5.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
40% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (20.00% εξαμηνιαία)
40% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (20.00% εξαμηνιαία)
