GameStop Μισθοί

Ο μισθός της GameStop κυμαίνεται από $35,183 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $165,825 για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της GameStop. Τελευταία ενημέρωση: 8/27/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $135K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$149K
Αναλυτής Δεδομένων
$166K

Επιστήμονας Δεδομένων
$161K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$48.5K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$119K
Διαχειριστής Προϊόντος
$133K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$154K
Πωλήσεις
$35.2K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

5%

ΕΤΟΣ 1

15%

ΕΤΟΣ 2

40%

ΕΤΟΣ 3

40%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην GameStop, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 5% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (5.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (20.00% εξαμηνιαία)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (20.00% εξαμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην GameStop είναι Αναλυτής Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $165,825. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην GameStop είναι $135,000.

Άλλοι Πόροι