Κατάλογος Εταιρειών
Gameskraft
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Μηχανικός Λογισμικού Επίπεδο

Senior Software Engineer

Επίπεδα στην Gameskraft

Σύγκριση Επιπέδων
  1. Software Engineer
  2. Senior Software Engineer
  3. Tech lead
    4. Εμφάνιση 2 Περισσότερων Επιπέδων
Μέσος Όρος Ετησίως Συνολικές Αποδοχές
₹39,034
Βασικός Μισθός
₹3,197,964
Χορήγηση Μετοχών ()
₹135,689
Μπόνους
₹63,710
Block logo
+₹5.05M
Robinhood logo
+₹7.75M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.05M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Gameskraft

Σχετικές Εταιρείες

  • Roblox
  • Netflix
  • Tesla
  • Spotify
  • Apple
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι