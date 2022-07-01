Κατάλογος Εταιρειών
Gagen MacDonald
Gagen MacDonald Μισθοί

Ο μισθός της Gagen MacDonald κυμαίνεται από $34,825 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $149,250 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Gagen MacDonald. Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025

Σύμβουλος Διοίκησης
$149K
Διαχειριστής Προϊόντος
$34.8K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$59.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Gagen MacDonald είναι Σύμβουλος Διοίκησης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $149,250. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Gagen MacDonald είναι $59,700.

