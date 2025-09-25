Κατάλογος Εταιρειών
Future Finance Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην Future Finance κυμαίνεται από $116K έως $165K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Future Finance. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$132K - $150K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$116K$132K$150K$165K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Future Finance?

Συχνές Ερωτήσεις

Future Finance in United StatesΕπιστήμονας Δεδομένων最高薪酬方案，年度總薪酬為$165,200。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Future FinanceΕπιστήμονας Δεδομένων職位 in United States年度總薪酬中位數為$116,200。

