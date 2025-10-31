Κατάλογος Εταιρειών
Furlenco
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού

Furlenco Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in India στην Furlenco κυμαίνεται από ₹5.57M έως ₹7.95M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Furlenco. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹6.39M - ₹7.48M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹5.57M₹6.39M₹7.48M₹7.95M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού υποβολές στην Furlenco για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Furlenco?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Furlenco in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹7,954,386. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Furlenco για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in India είναι ₹5,574,869.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Furlenco

Σχετικές Εταιρείες

  • Amazon
  • Apple
  • Uber
  • Square
  • Roblox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι