Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Προσωπικού στην Funding Circle κυμαίνεται από £25.9K έως £36.1K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Funding Circle. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£28K - £34K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£25.9K£28K£34K£36.1K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Προσωπικού στην Funding Circle φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £36,131. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Funding Circle για τον ρόλο Λειτουργίες Προσωπικού είναι £25,852.

