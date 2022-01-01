Κατάλογος Εταιρειών
Fullscript
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Fullscript Μισθοί

Το εύρος μισθών της Fullscript κυμαίνεται από $55,164 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $127,104 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Fullscript. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $74.3K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Οικονομικός Αναλυτής
$61.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Μάρκετινγκ
$55.2K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$119K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

El rol con mayor salario reportado en Fullscript es Μηχανικός Λογισμικού at the L5 level con una compensación total anual de $127,104. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Fullscript es $87,534.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Fullscript

Σχετικές Εταιρείες

  • Asurion
  • Drop
  • KOHO
  • Maple
  • Wattpad
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι