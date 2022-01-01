Κατάλογος Εταιρειών
Fulgent Genetics Μισθοί

Ο μισθός της Fulgent Genetics κυμαίνεται από $69,650 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $100,500 για έναν Βιοϊατρικός Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fulgent Genetics. Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $94.7K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Βιοϊατρικός Μηχανικός
$101K
Πωλήσεις
$69.7K

Αρχιτέκτονας Λύσεων
$91.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Fulgent Genetics είναι Βιοϊατρικός Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $100,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fulgent Genetics είναι $93,120.

