Fulgent Genetics Μισθοί

Ο μισθός της Fulgent Genetics κυμαίνεται από $69,650 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $100,500 για έναν Βιοϊατρικός Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fulgent Genetics . Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025