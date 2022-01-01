Fujitsu Μισθοί

Ο μισθός της Fujitsu κυμαίνεται από $14,141 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $211,050 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fujitsu . Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025