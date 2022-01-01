Κατάλογος Εταιρειών
Fujitsu Μισθοί

Ο μισθός της Fujitsu κυμαίνεται από $14,141 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $211,050 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fujitsu. Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $129K

Μηχανικός Δικτύων

Διευθυντής Προϊόντος
Median $175K
Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
$41.4K

Επιχειρηματικός Αναλυτής
$20.6K
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
$168K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$15.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$74.2K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$125K
Επιστήμονας Δεδομένων
$58.8K
Διευθυντής Εγκαταστάσεων
$40.6K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$68.5K
Μηχανικός Υλικού
$145K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$62.4K
Σύμβουλος Διοίκησης
$55K
Μάρκετινγκ
$67.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$14.1K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$67.1K
Διευθυντής Έργων
$48.6K
Πωλήσεις
$211K
Ενίσχυση Πωλήσεων
$47.6K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$17.5K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$26.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Fujitsu είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $211,050. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fujitsu είναι $60,617.

