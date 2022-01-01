fuboTV Μισθοί

Ο μισθός της fuboTV κυμαίνεται από $142,285 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $334,560 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της fuboTV . Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025