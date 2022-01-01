Κατάλογος Εταιρειών
FTI Consulting
FTI Consulting Μισθοί

Το εύρος μισθών της FTI Consulting κυμαίνεται από $87,435 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λογιστής στο χαμηλότερο άκρο έως $362,500 για Σύμβουλος Διαχείρισης στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της FTI Consulting. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Σύμβουλος Διαχείρισης
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Λογιστής
$87.4K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$189K

Αναλυτής Δεδομένων
$101K
Ανθρώπινοι Πόροι
$90.5K
Μάρκετινγκ
$153K
Μηχανικός Λογισμικού
$96K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην FTI Consulting είναι ο Σύμβουλος Διαχείρισης at the L5 level με ετήσια συνολική αποζημίωση $362,500. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην FTI Consulting είναι $135,188.

