Frima Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Frima είναι $102,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Frima . Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025