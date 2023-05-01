Fresnel Software Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Fresnel Software είναι $72,014 για έναν Διευθυντής Προϊόντος . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fresnel Software . Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025