Fresha Μισθοί

Ο μισθός της Fresha κυμαίνεται από $64,118 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $236,500 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Fresha . Τελευταία ενημέρωση: 10/18/2025