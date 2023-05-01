Κατάλογος Εταιρειών
FreeWire Technologies
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

FreeWire Technologies Μισθοί

Ο μισθός της FreeWire Technologies κυμαίνεται από $77,610 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $181,090 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της FreeWire Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Median $180K
Ανθρώπινοι Πόροι
$77.6K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$133K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Διαχειριστής Προϊόντος
$181K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην FreeWire Technologies είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $181,090. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην FreeWire Technologies είναι $156,330.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την FreeWire Technologies

Σχετικές Εταιρείες

  • Dropbox
  • Netflix
  • Intuit
  • Apple
  • Coinbase
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι