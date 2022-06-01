Freeman Μισθοί

Ο μισθός της Freeman κυμαίνεται από $74,772 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $127,360 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Freeman . Τελευταία ενημέρωση: 10/18/2025