Freedom Forever Μισθοί

Ο μισθός της Freedom Forever κυμαίνεται από $75,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $110,000 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Freedom Forever. Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $75K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $110K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Freedom Forever είναι Διευθυντής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $110,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Freedom Forever είναι $92,500.

